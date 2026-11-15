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बस्ती: छठ पर्व को लेकर गांवों में तालाबों और सरोवरों की हुई सफाई

अनुराग रंजन

Updated Sun, 15 Nov 2026 12:20 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 12:20 PM IST







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छठ पर्व के मद्देनजर रामनगर ब्लॉक के गांवों में तालाबों और सरोवरों की साफ-सफाई शुरू हो गई है। बड़ोखर स्थित स्व. जयदत्त सिंह अमृत सरोवर सहित 12 गांवों के जलाशयों को स्वच्छ बनाया जा रहा है। सफाई कर्मी घाटों को तैयार करने में जुटे हैं, ताकि छठ व्रती महिलाएं सुविधापूर्वक पूजन-अर्चन कर सकें। ... और पढ़ें

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