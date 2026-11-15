{"_id":"6af95085db044e42b203e6cb","slug":"video-the-grand-festival-of-folk-faith-chhath-commenced-with-nahay-khay-the-observers-partook-of-a-meal-of-pumpkin-and-rice-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: छठ महापर्व, 36 घंटे के निर्जला व्रत पर व्रती महिलाएं; आज शाम का अर्घ्य दिया जाएगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। व्रती महिलाओं ने पवित्र जलाशयों में स्नान कर कद्दू-भात का प्रसाद ग्रहण किया और व्रत का संकल्प लिया। शनिवार शाम खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पर्व को लेकर अमहट घाट, निर्मलीकुंड समेत विभिन्न घाटों पर सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग और सुरक्षा की तैयारियां की गईं।

... और पढ़ें