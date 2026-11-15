{"_id":"6af95085db044e42b203e6cb","slug":"video-the-grand-festival-of-folk-faith-chhath-commenced-with-nahay-khay-the-observers-partook-of-a-meal-of-pumpkin-and-rice-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: छठ महापर्व, 36 घंटे के निर्जला व्रत पर व्रती महिलाएं; आज शाम का अर्घ्य दिया जाएगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बस्ती: छठ महापर्व, 36 घंटे के निर्जला व्रत पर व्रती महिलाएं; आज शाम का अर्घ्य दिया जाएगा
लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। व्रती महिलाओं ने पवित्र जलाशयों में स्नान कर कद्दू-भात का प्रसाद ग्रहण किया और व्रत का संकल्प लिया। शनिवार शाम खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पर्व को लेकर अमहट घाट, निर्मलीकुंड समेत विभिन्न घाटों पर सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग और सुरक्षा की तैयारियां की गईं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।