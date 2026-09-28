{"_id":"6aba4b0cad80aa94b20c443b","slug":"video-patients-thronged-the-opd-on-monday-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोमवार को ओपीडी में उमड़े मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बारिश और रविवार अवकाश के बाद सोमवार को जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की ओपीडी खुली तो जांच कराने वाले मरीजों की लंबी कतार लग गई। सुबह से ही पर्चा काउंटर से लेकर ओपीडी कक्ष के बाहर मरीज कतार में खड़े होकर चिकित्सीय परामर्श के लिए इंतजार करते दिखे। पर्चा बनवाने के लिए लोगों को परेशान भी होना पड़ा। जिला अस्पताल में 11 सौ से ऊपर मरीजों को तो महिला अस्पताल में 300 से अधिक महिलाओं को परामर्श दिया गया।

... और पढ़ें