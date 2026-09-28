छूटे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 223 सत्र लगे

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नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों, गर्भवती, किशोरियों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को स्पेशल सत्र का आयोजन किया। 223 सत्र पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान कुल, 3152 बच्चों, गर्भवती व किशोरियों का टीकाकरण किया गया। डीआईओ डॉ. एके चौधरी ने बताया कि शनिवार को बारिश के चलते सत्र प्रभावित हुआ था, उसके बदले सोमवार को सत्र आयोजित किया गया। महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, कैली अस्पताल के साथ सीएचसी-पीएचसी के अधीन सब सेंटर पर सत्र लगाए गए।

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