{"_id":"6aba2d73e7a4c38d940f0ca1","slug":"video-saryu-water-level-rises-above-danger-mark-stir-in-the-village-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, गांव में हलचल बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार सरयू नदी का जलस्तर 92.83 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 10 सेमी ऊपर है। विकास क्षेत्र दुबौलिया, विक्रमजोत और कुदरहा में एक बार फिर सरयू नदी का कहर शुरू हो गया है। अपनी मूल धारा में लौट चुकी सरयू नदी ने फिर से विकराल रूप ले लिया है। दो दिनों में नदी का जलस्तर एक मीटर से ऊपर पहुंच गया। नदी में लगातार बढ़ रहे पानी से तटीय ग्रामीणों में डर का माहौल है। सुविका बाबू व टेढ़वा मैरुंड हो गया है।

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