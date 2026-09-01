जिला अस्पताल में कीचड़ व पानी के बीच पर्चा बनवा रहे मरीज

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जिला अस्पताल कीचड़ और पानी के बीच मरीज पर्चा बनवा रहे हैं। रात में हुई बारिश के बाद परिसर में जलभराव होगा था, जिससे सुबह अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे मरीजों को पर्चा बनवाने से लेकर जांच कराने में कठिनाई हुई। एसआईसी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि पर्चा जहां बनता है लो लैंड है। उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

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