स्वाइन फ्लू का अलर्ट : जिला अस्पताल में जांच किट के साथ पहुंची टेमीफ्लू की खेप

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सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने बताया कि जिला अस्पताल में उपचार के लिए टेमीफ्लू की 600 टैबलेट उपलब्ध हैं। अतिरिक्त टैबलेट और सिरप के लिए डिमांड भेजी गई है। संक्रमित बच्चों के उपचार के लिए जिले में पहले से 200 सिरप उपलब्ध हैं। सीएचसी स्तर के लिए भी दो हजार टैबलेट का ऑर्डर किया गया है। जिला महिला अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू की जांच के लिए किट मंगाई जा रही है। यहां 75 एमजी की 3000, 40 एमजी की 3000 टैबलेट और 500 सिरप के लिए डिमांड भेजी गई है।तीन स्वाइन फ्लू, एक कोरोना संक्रमित : जिले में अब तक तीन मरीजों में स्वाइन फ्लू और एक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चारों मरीज स्वस्थ हैं और निगरानी में हैं। संदिग्ध मरीजों की पहचान और जांच के लिए सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल में रोजाना आने वाले बुखार के मरीजों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सोमवार को इसमें कोई मरीज भर्ती नहीं था।