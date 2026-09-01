कच्ची दीवार गिरी, मलबे में दबकर नाजिम की मौत

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बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के लबदहा गांव में सोमवार शाम लगभग 6 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। पक्के मकान के पीछे बने कच्चे घर की दीवार गिरने से 55 वर्षीय नाजिम पुत्र तूड़ी की मलबे में दबकर मौत हो गई।

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