{"_id":"6aaa9a638e7a90d6a602c544","slug":"video-two-accused-arrested-in-connection-with-bareilly-violence-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बरेली बवाल के दो आरोपी गिरफ्तार, तौकीर रजा के साथ मिलकर रची थी साजिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वीडियो: बरेली बवाल के दो आरोपी गिरफ्तार, तौकीर रजा के साथ मिलकर रची थी साजिश

Mukesh Kumar

Updated Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST







Link Copied



बरेली में बीते साल सितंबर में हुए बवाल के मामले में कैंट थाना पुलिस ने दो वांछित आरोपियों रफीक बेग और मुख्तियार अहमद को गिरफ्तार किया है। दोनों पर मौलाना तौकीर रजा के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन