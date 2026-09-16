बरेली: नाले किनारे प्लास्टिक के कट्टे में मिला भ्रूण, पुलिस ने सील कर पोस्टमार्टम को भेजा

बरेली के किला क्षेत्र में लीची बाग के पास बुधवार को नाले के किनारे एक नवजात बच्चे का शव प्लास्टिक के कट्टे में मिला। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची थाना पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी है।

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बताया जा रहा है कि भ्रूण एक या दो दिन पहले का है। आशंका जताई जा रही है कि जन्म से पहले ही कोख में मौत का मामला है और कोई प्लास्टिक के कट्टे में रखकर नाले के पास छोड़ गया है। बुधवार को एक राहगीर जब नाले के पास गया, तब उसकी नजर इस बोरे पर पड़ी।उसने खोलकर देखा तो भ्रूण देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आसपास से सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि इन दिनों किला नदी में पानी बढ़ गया है। लग रहा है कि नदी के पानी के साथ भ्रूण कहीं से बहकर आ गया है। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह कैमरे की जांच कर पता लगाए कि कहां से आया है।