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बरेली: नाले किनारे प्लास्टिक के कट्टे में मिला भ्रूण, पुलिस ने सील कर पोस्टमार्टम को भेजा

Wed, 16 Sep 2026 07:50 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 16 Sep 2026 07:50 PM IST
सार

किला क्षेत्र में बुधवार को नाले के किनारे प्लास्टिक के कट्टे में एक नवजात का शव मिला। राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। 

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Fetus found in a plastic sack by the drain in bareilly
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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बरेली के किला क्षेत्र में लीची बाग के पास बुधवार को नाले के किनारे एक नवजात बच्चे का शव प्लास्टिक के कट्टे में मिला। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची थाना पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी है।

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बताया जा रहा है कि भ्रूण एक या दो दिन पहले का है। आशंका जताई जा रही है कि जन्म से पहले ही कोख में मौत का मामला है और कोई प्लास्टिक के कट्टे में रखकर नाले के पास छोड़ गया है। बुधवार को एक राहगीर जब नाले के पास गया, तब उसकी नजर इस बोरे पर पड़ी। 
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पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज  
उसने खोलकर देखा तो भ्रूण देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आसपास से सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। 
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इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि इन दिनों किला नदी में पानी बढ़ गया है। लग रहा है कि नदी के पानी के साथ भ्रूण कहीं से बहकर आ गया है। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह कैमरे की जांच कर पता लगाए कि कहां से आया है।

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