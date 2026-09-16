बरेली: शादी के एक साल बाद विवाहिता की मौत, पति बोला- बीमार थी; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोला हत्या का राज

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बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के परतासपुर गांव में मनोरमा नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पति नीरज ने बताया कि पत्नी बीमार थी। उसका उपचार चल रहा था। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मनोरमा की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। विज्ञापन

मृतका के पति नीरज ने बताया कि मनोरमा काफी समय से बीमार चल रही थी। झोलाछाप से उसका उपचार करा रहा था। मंगलवार को मनोरमा को दवा दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को मामला संदिग्ध लगा।

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