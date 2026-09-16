बरेली: शादी के एक साल बाद विवाहिता की मौत, पति बोला- बीमार थी; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोला हत्या का राज
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 16 Sep 2026 04:51 PM IST
सार
बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के परतासपुर गांव निवासी मनोरमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि हुई है।
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विस्तार
बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के परतासपुर गांव में मनोरमा नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पति नीरज ने बताया कि पत्नी बीमार थी। उसका उपचार चल रहा था। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मनोरमा की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि गला घोंटकर हत्या की गई थी।
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मृतका के पति नीरज ने बताया कि मनोरमा काफी समय से बीमार चल रही थी। झोलाछाप से उसका उपचार करा रहा था। मंगलवार को मनोरमा को दवा दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को मामला संदिग्ध लगा।
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रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। बुधवार को आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच सामने आया। रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि हुई है। नीरज और मनोरमा की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। मनोरमा मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और उसके मायके वाले मेहनत-मजदूरी करते हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। बुधवार को आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच सामने आया। रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि हुई है। नीरज और मनोरमा की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। मनोरमा मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और उसके मायके वाले मेहनत-मजदूरी करते हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।