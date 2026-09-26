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बरेली: शीशगढ़ में पेड़ गिरने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त, बारिश के बीच ठीक करने में जुटे कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी, शीशगढ़ (बरेली)
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:24 PM IST
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बरेली के शीशगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार रात 33 केवीए बिजली लाइन पर शीशम का पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारी बारिश और पानी के बीच लाइन ठीक करने में दिनभर जुटे रहे। लाइनमैन पानी में उतरकर काम करते रहे। उपखंड अधिकारी विशाल कंसल ने बताया कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लाइनमैन, जे ई और टीजी2 लायक राम यादव अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं।
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