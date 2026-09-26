बारिश से बरेली बेहाल: सड़कें जलमग्न, रेलवे ट्रैक डूबा, यातायात प्रभावित; तस्वीरों में देखें शहर का हाल

1 of 9 बारिश से बरेली बेहाल - फोटो : अमर उजाला







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बरेली में शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 126.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इससे शहर से लेकर देहात तक पानी ही पानी भर गया है। रेल ट्रैक पर भी पानी में डूब गया है। रेलवे कर्मचारी पंपसेट लगाकर पानी निकालने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को रेड अलर्ट और रविवार को भी बारिश जारी रहने की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के कारण रोडवेज की 75 फीसदी बसें वर्कशाप से ही नहीं निकल सकी। मरम्मत का काम भी ठप है। मुरादाबाद-बरेली और रोजा-हरदोई के बीच दो स्थानों पर सिंग्नल फेल हो गए। 20 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। शहर में ई -बसों का संचालन भी डगमगा गया है। चार बसें रास्ते में खड़ी कर दी गई। कई बसों का संचालन रोकना पड़ा है।

2 of 9 सेटेलाइट बस अड्डे पर जलभराव - फोटो : अमर उजाला

बारिश शुक्रवार को शुरू हुई और शनिवार दोपहर तक भी नहीं थमी। रातभर पानी बरसने से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया है। थानों समेत सरकारी कार्यालयों में भी पानी घुस गया है। सड़कों पर सैलाब जैसा हाल दिखाई दिया। सेटेलाइट बस अड्डा भी जलमग्न हो गया।



3 of 9 खेत में गिरी धान की फसल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

धान की फसल को नुकसान

बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ है। तेज हवा के कारण धान की फसलें खेतों में गिर गई हैं। खेत पानी से लबालब हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है। इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। खराब मौसम के कारण शनिवार को स्कूल और कॉलेज बंद हैं।



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4 of 9 मलूकपुर में सड़क पर बह रहा पानी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त

बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। शनिवार को सेटेलाइट रोडवेज परिसर और आसपास की सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई। इससे बसों से सफर करने वाले यात्रियों के साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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5 of 9 सुभाषनगर पुलिया के नीचे बहता पानी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शहर के मलूकपुर इलाके में भी जलभराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सुभाषनगर पुलिया के नीचे पानी भरने से आवागमन प्रभावित रहा। यहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी हुई।