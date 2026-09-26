बरेली में शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 126.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इससे शहर से लेकर देहात तक पानी ही पानी भर गया है। रेल ट्रैक पर भी पानी में डूब गया है। रेलवे कर्मचारी पंपसेट लगाकर पानी निकालने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को रेड अलर्ट और रविवार को भी बारिश जारी रहने की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के कारण रोडवेज की 75 फीसदी बसें वर्कशाप से ही नहीं निकल सकी। मरम्मत का काम भी ठप है। मुरादाबाद-बरेली और रोजा-हरदोई के बीच दो स्थानों पर सिंग्नल फेल हो गए। 20 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। शहर में ई -बसों का संचालन भी डगमगा गया है। चार बसें रास्ते में खड़ी कर दी गई। कई बसों का संचालन रोकना पड़ा है।
बारिश से बरेली बेहाल: सड़कें जलमग्न, रेलवे ट्रैक डूबा, यातायात प्रभावित; तस्वीरों में देखें शहर का हाल
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 26 Sep 2026 01:23 PM IST
सार
बरेली में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन गई है। शुक्रवार को शुरू हुई बारिश शनिवार दोपहर तक भी नहीं थमी। रातभर पानी बरसा। मूसलाधार बारिश से शहर से लेकर देहात तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इससे जनजीवन बेहाल हो गया है।
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