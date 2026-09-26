बरेली: सऊदी अरब में चालक की नौकरी दिलाने का दिया झांसा, चरवाईं बकरियां, युवक से पांच लाख रुपये ठगे
बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र निवासी सारिफ खान को सऊदी अरब में चालक की नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये ठगे गए। उसे वहां बंधक बनाकर भेड़-बकरियां चराने और सफाई का काम कराया गया। मामले में एजेंट और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी निवासी युवक सारिफ खान को सऊदी अरब में चालक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर पांच लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि युवक को वहां बंधक बनाकर भेड़-बकरियां चराने और सफाई का काम कराया गया। सारिफ के पिता अली खान ने एसएसपी से शिकायत की। आरोपी एजेंट सादाब और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
अली खान ने एसएसपी अनुराग आर्य को बताया कि उनके बेटे सारिफ की मुलाकात करीब तीन-चार महीने पहले स्वालेनगर निवासी सादाब से हुई थी। सादाब ने सारिफ को सऊदी में चालक की नौकरी और 1500 रियाल मासिक वेतन दिलाने का भरोसा दिया। कागजी कार्रवाई के नाम पर सादाब ने शुरुआत में 2.21 लाख रुपये लिए और तीन अगस्त को सारिफ को रियाद भेज दिया। रियाद पहुंचने के बाद उसे एक फार्म हाउस में ले जाकर बंधक बना लिया गया। वहां उससे भेड़-बकरियां चराने और साफ-सफाई का काम कराया गया।
दोबारा भी कर ली ठगी
सारिफ ने अपने पिता अली खान को अपनी परेशानी बताई। अली खान ने सादाब से शिकायत की तो उसने चालक की नौकरी दिलवाने के लिए दोबारा 2.84 लाख रुपये मांगे। परिवार ने रिश्तेदारों से लेकर यह रकम भी सादाब को दे दी। इसके बावजूद सारिफ को नौकरी नहीं मिली और उसे बंधक बनाकर काम कराया जाता रहा। करीब एक महीने बाद सारिफ ने खुद ही रुपये का इंतजाम कर टिककिराया, तीन सितंबर को वह भारत लौट आया।
भूखा प्यासा रखा, रुपये मांगे तो धमकाया
भारत लौटने पर सारिफ ने बताया कि उससे नौकरों की तरह सफाई का काम कराया गया। उसे पर्याप्त खाना व खर्चा भी नहीं दिया गया। अली खान ने जब सादाब से रुपये वापस मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी। अली खान ने बताया कि उन्होंने 10 सितंबर को भी शिकायत की थी। अब दोबारा एसएसपी से शिकायत के बाद इज्जतनगर थाने में आरोपी सादाब और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।