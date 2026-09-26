बरेली: मूसलाधार बारिश से बिजली व्यवस्था चरमराई, चार उपकेंद्रों में भरा पानी, कई इलाकों में आपूर्ति ठप

बरेली में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश ने शनिवार को शहर की बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। लगातार बारिश के बीच महानगर, डेलापीर और सुभाषनगर उपकेंद्रों में पानी भरने से तड़के करीब तीन बजे से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इन उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में शनिवार शाम करीब चार बजे तक सप्लाई प्रभावित रही। वहीं किला, डेलापीर और सुभाषनगर समेत करीब आधा दर्जन 33 केवी फीडर 10 घंटे से अधिक समय तक ब्रेकडाउन में रहे। बारिश, जलभराव और फाल्ट के बीच हजारों उपभोक्ता घंटों बिजली संकट से जूझते रहे।

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