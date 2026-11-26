{"_id":"6b080db78fba08fca5043d2f","slug":"video-minister-jitin-prasad-inaugurated-the-stpi-center-in-bareilly-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसटीपीआई केंद्र का उद्घाटन: केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद बोले- बरेली बनेगा आईटी हब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के सीबीगंज में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने बृहस्पतिवार को एसटीपीआई केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र बरेली को आईटी हब के रूप में विकसित करेगा। करीब 22 हजार वर्गफुट में बने इस पार्क में स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। यहां प्लग एंड प्ले सीटों के साथ इन्क्यूबेशन स्पेस भी है। इससे युवाओं और उद्यमियों को शुरुआती निवेश में मदद मिलेगी।

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