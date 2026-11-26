बरेली के बिशारतगंज क्षेत्र के गांव बेहटा बुजुर्ग में बुधवार दोपहर कृष्णपाल कश्यप के बेटे अनमोल (2 वर्ष) की नौ फुट गहरे तालाब में डूबने से मौत हो गई। घर के बाहर खेलने के दौरान हादसा हुआ। परिजन ने बिना पुलिस-प्रशासन को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

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कृष्णपाल कश्यप ने बताया कि रिश्तेदारी में एक शादी है। उनमें भात लेकर जाना था। इसकी तैयारी के लिए सामान की खरीदारी करने वह बिशारतगंज गए थे। घर पर बच्चे थे। उन्होंने बताया कि घर के सामने खड़ंजा है। उसके बराबर में नौ फुट से अधिक गहरे तालाब में मछली पालन होता है। पड़ोसियों ने दोपहर एक बजे बेटे अनमोल को तालाब के पास खेलते हुए देखा था।कृष्णपाल ने घर लौटने पर बेटे की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। पड़ोसियों के कहने पर करीब दो बजे तालाब में उतरकर खोजा। उसमें अनमोल मिल गया। उसको निकालकर बिशारतगंज स्थित निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सक ने उसको मृत घोषित कर दिया। शव को घर लाकर अनमोल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कृष्णपाल के चार बच्चों में सबसे छोटे अनमोल की मौत से परिजन सदमे में हैं।