बरेली में आईटी और तकनीकी क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। सीबीगंज में 18.25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र का बृहस्पतिवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर की तर्ज पर बरेली भी आईटी हब के रूप में उभरेगा। यह केंद्र युवाओं के भविष्य को संवारने के साथ क्षेत्र में डिजिटल इको सिस्टम को मजबूती देगा।

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करीब 22 हजार वर्गफुट में विकसित इस अत्याधुनिक आईटी पार्क में स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को काम करने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्र में प्लग एंड प्ले सीटों के अलावा 10 हजार वर्गफुट का रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम और मीटिंग रूम बनाए गए हैं। इससे आईटी क्षेत्र में काम शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों को शुरुआती स्तर पर आधारभूत ढांचे के लिए अधिक निवेश नहीं करना पड़ेगा। वे यहां उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे।उद्घाटन के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री ने परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी ली। सीएससी के स्टॉल पर ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं के नेटवर्क के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जन्मतिथि संबंधी कार्य, बिजली बिल भुगतान, बैंकिंग और आधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आधार संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान कराने के निर्देश भी दिए।