बरेली: एसी मरम्मत के दौरान एमआरआई सेंटर में लगी आग, मची अफरातफरी, मरीजों को बाहर निकाला गया
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 26 Nov 2026 02:49 PM IST
सार
बरेली के रामपुर गार्डन स्थित एमआरआई सेंटर में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब यहां एसी मरम्मत के दौरान अचानक आग भड़क गई। गनीमत रही कि कर्मचारियों ने अग्निशमन सिलिंडर से तुरंत आग बुझा दी, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया।
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विस्तार
बरेली के रामपुर गार्डन स्थित बरेली एमआरआई में बृहस्पतिवार दोपहर एसी की मरम्मत के दौरान स्पार्किंग से आग लग गई। अचानक आग लगने से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे मरीजों में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन मरीज और तीमारदार बाहर निकल आए।
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कर्मचारियों ने तत्काल अग्निशमन सिलिंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, एहतियातन मरीजों को जांच के लिए अगले दिन आने को कहा गया। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा।
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