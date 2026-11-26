बरेली: हिमाचल प्रदेश से लौटा महिपाल, घर के दरवाजे पर बनाई मजार जैसी संरचना, ग्रामीणों ने किया हंगामा
संवाद न्यूज एजेंसी, मीरगंज (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 26 Nov 2026 01:57 PM IST
सार
मीरगंज इलाके में हिमाचल प्रदेश से लौटे एक ग्रामीण ने अपने घर पर मजार जैसी संरचना बनाई, जिससे गांव में हंगामा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ग्रामीण को समझाया।
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विस्तार
बरेली के मीरगंज इलाके में हिमाचल प्रदेश से लौटे एक ग्रामीण की अजीबोगरीब हरकत से गांव वाले दंग रह गए। गांव में भीड़ जुटने और हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरू में मामला सांप्रदायिक लग रहा था लेकिन जांच में पता लगा कि हिंदू समुदाय के शख्स ने ही ये सब किया है। पुलिस उससे पूछताछ की और समझाकर वापस चली आई।
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ग्रामीणों के मुताबिक, गांव समसपुर निवासी महिपाल पांच साल पहले मजदूरी करने हिमाचल प्रदेश गया था। वहां से लौटकर वह घर आया तो बुधवार को घर के दरवाजे पर मजार के आकार की संरचना बनाकर उस पर हरी चादर डाल दी। वहां वह भगवा कपड़े पहनकर बैठा और ध्यान करने लगा। ग्रामीणों व करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया कि जब वह हिंदू है तो इस तरह मजार जैसी जगह क्यों बनाई है? तब वह झगड़ा करने लगा। उसने कहा कि वह सभी धर्मों को मानता है, उसकी मर्जी है।
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सीओ ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
बृहस्पतिवार सुबह ग्रामीणों ने उस संरचना को तोड़ दिया। लोगों ने यहां हनुमान प्रतिमा रखकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने भी निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों पक्ष से बात की। सीओ ने बताया कि महिपाल का मानसिक रोग का इलाज भी चल चुका है। वह यह चाहता है कि धार्मिक स्थल बनाकर वहां आने वाले चढ़ावे से अपनी आजीविका चलाए। हालांकि उसे समझा दिया गया है।
बृहस्पतिवार सुबह ग्रामीणों ने उस संरचना को तोड़ दिया। लोगों ने यहां हनुमान प्रतिमा रखकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने भी निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों पक्ष से बात की। सीओ ने बताया कि महिपाल का मानसिक रोग का इलाज भी चल चुका है। वह यह चाहता है कि धार्मिक स्थल बनाकर वहां आने वाले चढ़ावे से अपनी आजीविका चलाए। हालांकि उसे समझा दिया गया है।