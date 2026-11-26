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बरेली के मीरगंज इलाके में हिमाचल प्रदेश से लौटे एक ग्रामीण की अजीबोगरीब हरकत से गांव वाले दंग रह गए। गांव में भीड़ जुटने और हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरू में मामला सांप्रदायिक लग रहा था लेकिन जांच में पता लगा कि हिंदू समुदाय के शख्स ने ही ये सब किया है। पुलिस उससे पूछताछ की और समझाकर वापस चली आई। विज्ञापन

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ग्रामीणों के मुताबिक, गांव समसपुर निवासी महिपाल पांच साल पहले मजदूरी करने हिमाचल प्रदेश गया था। वहां से लौटकर वह घर आया तो बुधवार को घर के दरवाजे पर मजार के आकार की संरचना बनाकर उस पर हरी चादर डाल दी। वहां वह भगवा कपड़े पहनकर बैठा और ध्यान करने लगा। ग्रामीणों व करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया कि जब वह हिंदू है तो इस तरह मजार जैसी जगह क्यों बनाई है? तब वह झगड़ा करने लगा। उसने कहा कि वह सभी धर्मों को मानता है, उसकी मर्जी है।

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