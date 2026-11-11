{"_id":"6af42605365dd858710dd4a3","slug":"video-fire-breaks-out-at-machinery-shop-in-bareilly-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: मशीनरी की दुकान में भड़की आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के अयूब खान चौराहे के पास मंगलवार रात गुडविल मशीनरी की दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के शटर बंद होने के कारण अग्निशमन कार्य में बाधा आई। जेसीबी मशीन बुलाकर शटर और दीवार तोड़ी गई, जिसके बाद आग बुझाई जा सकी। हालांकि, आग से दुकान में रखा काफी सामान जल गया।

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