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बरेली: खेत में फसल चर रहे घोड़े को भगाया तो किसान को बांधकर पीटा, मरा समझकर भागे आरोपी

Wed, 11 Nov 2026 11:15 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 11 Nov 2026 11:15 AM IST
सार

फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव ढढरूआ में खेत से घोड़ा भगाने पर एक किसान को उसके मालिक और साथियों ने मंगलवार को बुरी तरह पीटा। हमलावर उसे मरा समझकर गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गए। घटना से संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ है। 

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Farmer tied up and beaten for chasing away horse grazing in field
खेत में बंधा पड़ा किसान - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में गांव ढढरूआ के पास एक खेत में चर रहे घोड़े को भगाने और शिकायत करने पर एक किसान को घोड़ा मालिक व उसके साथी उठाकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां हाथ-पैर बांधकर उसे लाठी-डंडों से पीटा। किसान को मरा समझकर आरोपी वहीं छोड़ गए। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर जांच शुरू की। 

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ढढरूआ गांव निवासी बाबूराम ने पुलिस को बताया कि उनके भाई रामप्रकाश मंगलवार सुबह सात बजे अपने खेत की रखवाली करने गए थे। गांव नवादा बिलसंडी निवासी युवक का घोड़ा उनकी फसल चरता मिला। रामप्रकाश ने घोड़े को अपने खेत से भगा दिया और उसके मालिक से उसे वहां से ले जाने के लिए कहा। 
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बंधक बनाकर पीटने का आरोप 
आरोप है कि इससे नाराज घोड़ा मालिक और उसके दो साथियों ने रामप्रकाश को जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वह रामप्रकाश के हाथ-पैर बांधकर पास ही गन्ने के खेत में ले गए और वहां फिर डंडों से पीटा। रामप्रकाश को मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। एक ग्रामीण की सूचना पर पहुंचे परिजन ने गन्ने के खेत में रामप्रकाश को खोजा और फरीदपुर सीएचसी पहुंचाया। 
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वहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दिनदहाड़े हुई इस घटना का किसी ग्रामीण ने वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वीडियो की सत्यता और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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