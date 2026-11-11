बरेली: खेत में फसल चर रहे घोड़े को भगाया तो किसान को बांधकर पीटा, मरा समझकर भागे आरोपी

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बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में गांव ढढरूआ के पास एक खेत में चर रहे घोड़े को भगाने और शिकायत करने पर एक किसान को घोड़ा मालिक व उसके साथी उठाकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां हाथ-पैर बांधकर उसे लाठी-डंडों से पीटा। किसान को मरा समझकर आरोपी वहीं छोड़ गए। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर जांच शुरू की। विज्ञापन

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ढढरूआ गांव निवासी बाबूराम ने पुलिस को बताया कि उनके भाई रामप्रकाश मंगलवार सुबह सात बजे अपने खेत की रखवाली करने गए थे। गांव नवादा बिलसंडी निवासी युवक का घोड़ा उनकी फसल चरता मिला। रामप्रकाश ने घोड़े को अपने खेत से भगा दिया और उसके मालिक से उसे वहां से ले जाने के लिए कहा।

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बंधक बनाकर पीटने का आरोप

आरोप है कि इससे नाराज घोड़ा मालिक और उसके दो साथियों ने रामप्रकाश को जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वह रामप्रकाश के हाथ-पैर बांधकर पास ही गन्ने के खेत में ले गए और वहां फिर डंडों से पीटा। रामप्रकाश को मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। एक ग्रामीण की सूचना पर पहुंचे परिजन ने गन्ने के खेत में रामप्रकाश को खोजा और फरीदपुर सीएचसी पहुंचाया।

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