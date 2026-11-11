यूपी: रेलवे ने 24 ट्रेनों के नंबर बदले, 12 गाड़ियों का बरेली होकर होता है संचालन

चंडीगढ़-बरौनी के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन

छठ पूजा से पहले पूर्वांचल और बिहार रूट की ट्रेनों पर यात्रियों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बीच रेलवे ने बरौनी-चंडीगढ़ के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।



पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04538 चंडीगढ़-बरौनी आरक्षित विशेष गाड़ी 10 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे चलने के बाद अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 7:44 बजे बरेली आएगी। यहां से चलने के बाद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए तीसरे दिन तड़के 3:30 बजे बरौनी पहुंचेगी।



04537 बरौनी-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष गाड़ी 12 नवंबर को बरौनी से सुबह 6:30 बजे चलने के बाद दूसरे दिन सुबह 5:10 बजे बरेली आएगी। दोपहर 1:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।