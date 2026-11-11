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यूपी: रेलवे ने 24 ट्रेनों के नंबर बदले, 12 गाड़ियों का बरेली होकर होता है संचालन

Wed, 11 Nov 2026 12:04 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 11 Nov 2026 12:04 PM IST
सार

रेलवे ने परिचालनिक सुगमता के लिए 24 ट्रेनों के नंबर बदले हैं। इन बदलावों को एक जनवरी से लागू किया जाएगा। इनमें से 12 ट्रेनों का संचालन बरेली होकर किया जाता है। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ डीसीएम महेश यादव ने यह जानकारी दी। 

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Railways changes numbers of 24 trains 12 of which operate via Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रेलवे ने परिचालनिक सुगमता के लिए 24 ट्रेनों के नंबर बदले हैं। इनमें 12 ट्रेनों का संचालन बरेली होकर किया जाता है। एक जनवरी से इन गाड़ियों का नए नंबरों से संचालन किया जाएगा। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि मुजफ्फरपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस का नंबर 12557-58 से बदलकर 15577-78 हो किया गया है। 

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इसके अलावा अब मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ 12211-12 के स्थान पर 14031-32, राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस 13291-92, सहरसा-अमृतसर गरीब रथ का नंबर 14693-94, दरभंगा-जालंधर एक्सप्रेस का 15541-42 और पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस का 13255-56 नंबर से संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 24 ट्रेनों के नंबर परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

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चंडीगढ़-बरौनी के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन
छठ पूजा से पहले पूर्वांचल और बिहार रूट की ट्रेनों पर यात्रियों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बीच रेलवे ने बरौनी-चंडीगढ़ के बीच एक-एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04538 चंडीगढ़-बरौनी आरक्षित विशेष गाड़ी 10 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे चलने के बाद अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 7:44 बजे बरेली आएगी। यहां से चलने के बाद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए तीसरे दिन तड़के 3:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। 

04537 बरौनी-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष गाड़ी 12 नवंबर को बरौनी से सुबह 6:30 बजे चलने के बाद दूसरे दिन सुबह 5:10 बजे बरेली आएगी। दोपहर 1:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।

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लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में अतिरिक्त कोच
दिल्ली-लखनऊ रूट पर यात्रियों के दबाव को देखते हुए रेलवे ने लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में एसी तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 12429 लखनऊ-दिल्ली एसी सुपरफास्ट में 11 से 16 और 12430 दिल्ली-लखनऊ एसी सुपरफास्ट में 12 से 17 नवंबर तक एक-एक तृतीय श्रेणी एसी कोच लगाया जाएगा। 

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