बरेली जिले में भाई दूज से पहले मंगलवार रात शाही-शेरगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों एक ही बाइक से बसावनपुर गांव में लगे दिवाली मेले में जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया।

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शाही थाना क्षेत्र के अमौर गांव निवासी दीपक, मनोज और योगेश दोस्त थे। मंगलवार देर रात तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर बसावनपुर गांव में दिवाली मेला देखने जा रहे थे। बताया गया है कि शाही-शेरगढ़ रोड पर खजुरिया चौराहे हनुमान मंदिर के करीब इनकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभे पर लगा बिजली तार टूटकर जमीन पर गिर गया और तीनों युवक बाइक से उछलकर खाई में जा गिरे। हादसे के समय बाइक दीपक चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था।राहगीरों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में थानाध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। हादसे में गंभीर रूप से घायल दीपक (24 वर्ष) और मनोज (23 वर्ष) ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तीसरे घायल योगेश का बरेली के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके पैर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं।