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बरेली: जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में बिखरे भक्ति के रंग, ब्रज के कलाकारों ने दी प्रस्तुति

Mukesh Kumar

Updated Sat, 05 Sep 2026 08:31 AM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 08:31 AM IST







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बरेली में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम हुए। पुलिस लाइन के रविंद्रालय सभागार में भी जन्माष्टमी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रज के कलाकारों ने राधा-कृष्ण बनकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ... और पढ़ें

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