{"_id":"6a9d740b01f45811ff02cf39","slug":"schools-up-to-class-8-closed-due-to-rain-dm-order-issued-in-bareilly-2026-09-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: बारिश के कारण कक्षा आठ तक के स्कूलों में छुट्टी, इस जिले में आदेश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. विनीता की ओर से रविवार शाम छुट्टी का आदेश जारी किया गया। बीएसए ने इस संबंध में जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन

बीएसए की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश जनपद के समस्त बोर्डों के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएससी से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी स्कूल शामिल हैं।

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मौसम के मिजाज और बारिश के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं को देखते हुए छोटे बच्चों के आवागमन में सुरक्षा के दृष्टिगत यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने की हिदायत दी है।



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छह घंटे में हुई 134.3 एमएम बरसात, जनजीवन अस्त-व्यस्त

मौसम विभाग की ओर से जारी यलो अलर्ट के बीच रविवार को दोपहर दो बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। शाम चार बजे तक तेज बरसात होने से बाद भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, रात आठ बजे तक करीब 134.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, इस मानसून सीजन में एक दिन में हुई यह अब तक की सबसे अधिक बारिश है। लगातार हुई इस मूसलाधार बरसात के कारण शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सोमवार को भी बारिश के आसार

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बने लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के मौसम में यह अचानक बदलाव आया है। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक जिले के आसपास विभिन्न हिस्सों में अभी और तेज बारिश होने की संभावना है।