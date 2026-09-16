बरेली: किसान दिवस पर लगी शिकायतों की झड़ी, डीएम ने सीडीओ को दिए समाधान कराने के निर्देश

बरेली के विकास भवन सभागार में बुधवार को आयोजित किसान दिवस में किसानों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कुछ विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को सुधार के आदेश दिए।



किसान दिवस दोपहर 12 बजे शुरू होना था। जिलाधिकारी अविनाश सिंह और मुख्य विकास अधिकारी देवयानी करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचे। किसान सुबह 11 बजे से ही सभागार में मौजूद थे। किसानों ने नाला निर्माण, सड़क निर्माण और कृषि से संबंधित कई शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें सिंचाई और फसल से जुड़ी समस्याएं भी शामिल थीं।



जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के संकेत दिए।



अधिकारियों की अनुपस्थिति और शिकायतों का निस्तारण

जिलाधिकारी ने किसान दिवस में कुछ विभागों के अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। किसानों की प्रमुख शिकायतों में नाला और सड़क निर्माण के साथ कृषि संबंधी मुद्दे शामिल थे। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई और मौके पर जाकर जांच के आदेश दिए।