{"_id":"6a968bd273be2f874d03d35d","slug":"video-blramapara-ma-paugdhhaii-ma-navacara-sa-bthal-shakashha-ka-sarata-ab-malga-rajaya-athhayapaka-parasakara-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"बलरामपुर में पढ़ाई में नवाचार से बदली शिक्षा की सूरत, अब मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलरामपुर में शहर के कंपोजिट विद्यालय नगर की स्थिति में चार चांद लगाने के साथ ही पढ़ाई में नवाचार का प्रयोग प्रधानाध्यापक सलमा खान ने किया। सीसीटीवी कैमरे से लैस विद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम भी विकसित किया। अपने मेहनत और संघर्ष से सरकारी विद्यालय को कान्वेंट की टक्कर में खड़ा किया। स्थिति यह है कि शहर के 400 विद्यार्थियों का नामांकन है और लगातार प्रवेश हो रहे हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापक को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शासन ने चयनित किया।

... और पढ़ें