फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Panchayat building in ruins for three decades; encroachment hinders new construction

Balrampur News: तीन दशक से खंडहर पड़ा पंचायत भवन, अतिक्रमण बना नए निर्माण में रोड़ा

Fri, 11 Sep 2026 11:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Panchayat building in ruins for three decades; encroachment hinders new construction
फोटो-1-बलरामपुर के पेहर में खंडहर हुआ पंचायत भवन ।-संवाद
पेहर। तीन दशक से खंडहर पड़े पंचायत भवन और उसकी जमीन पर अतिक्रमण के कारण पेहर के ग्रामीण आज भी पंचायत भवन जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। वर्ष 1995 से बंद पड़ा पंचायत भवन अब पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। पुराने भवन के पुनर्निर्माण की बात तो दूर, उसकी जमीन से अतिक्रमण तक नहीं हटाया जा सका है।
विज्ञापन

पंचायत भवन की जमीन पर कब्जा होने के कारण नए भवन का निर्माण वर्षों से अटका हुआ है। इसके चलते पंचायत से जुड़े काम अस्थायी स्थानों पर कराए जा रहे हैं। वहीं, ग्रामीणों को छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई वर्षों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है।
विज्ञापन

खंड विकास अधिकारी सईद अहमद ने बताया कि पंचायत भवन की भूमि खाता संख्या 056 और खसरा संख्या 666 में दर्ज है। भूमि पहले से पंचायत भवन के नाम आवंटित होने के कारण राजस्व विभाग दूसरी जमीन उपलब्ध कराने से इन्कार कर रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए डीपीआरओ और ब्लॉक स्तर से शासन व उच्चाधिकारियों को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब ग्रामीणों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकारी जमीन कब कब्जामुक्त होगी और पंचायत भवन का निर्माण कब शुरू हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed