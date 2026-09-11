फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Crowds flock to see crocodile; safety measures absent

Balrampur News: मगरमच्छ देखने उमड़ी भीड़, सुरक्षा इंतजाम नदारद

Fri, 11 Sep 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Crowds flock to see crocodile; safety measures absent
फोटो-23- पचपेड़वा क्षेत्र के भगवानपुर जलाशय में मगरमच्छ देखते लोग। संवाद
जरवा। भगवानपुर बैराज के निकट पानी से बाहर एक विशालकाय सरीसृप दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शुक्रवार को उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर-दूर से लोग बैराज पर पहुंचे और सरीसृप की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। हालांकि, मौके पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से लोगों में चिंता भी दिखी।
विज्ञापन


तुलसीपुर से पहुंचे कलीम और ताहिर ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद वे मगरमच्छ देखने बैराज पर आए हैं। भोजपुर थारू निवासी मौलाना आफताब ने बताया कि खुले में पहली बार इतने बड़े सरीसृप को देखने की उत्सुकता उन्हें यहां खींच लाई। वहीं, भुसइलवा सोनपुर के सुनील, अजय और राहुल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद वे मौके पर पहुंचे।
विज्ञापन


भगवानपुर निवासी रघु और हफीज ने बताया कि वे सुबह बैराज के पास शौच के लिए आए थे। इसी दौरान उन्हें पानी से बाहर एक विशालकाय सरीसृप दिखाई दिया। शोर मचाने पर वह तुरंत पानी में चला गया। जनकपुर के आफताब, शमद और रोहित ने बताया कि बुधवार और बृहस्पतिवार की शाम भी सरीसृप पानी से बाहर निकला था। इसके बावजूद अब तक न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सोमवार तक लगेगा जागरूकता बोर्ड

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खंड के जेई संतोष कुमार ने बताया कि लोगों को सतर्क करने के लिए जागरूकता बोर्ड बनवाया गया है, जिसे सोमवार तक लगा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैराज पर अनधिकृत प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड पहले से लगा हुआ है।


सोहेलवा जंगल के तुलसीपुर रेंज वनाधिकारी अमरजीत प्रसाद ने बताया कि यह सरीसृप वर्ग का जीव है और धूप सेंकने के लिए पानी से बाहर निकलना स्वाभाविक है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह मगरमच्छ है या घड़ियाल। दूरबीन से निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैराज के आसपास का दलदली क्षेत्र, जंगल और जलाशय ऐसे जीवों का प्राकृतिक आवास हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed