Balrampur News: मगरमच्छ देखने उमड़ी भीड़, सुरक्षा इंतजाम नदारद

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तुलसीपुर से पहुंचे कलीम और ताहिर ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद वे मगरमच्छ देखने बैराज पर आए हैं। भोजपुर थारू निवासी मौलाना आफताब ने बताया कि खुले में पहली बार इतने बड़े सरीसृप को देखने की उत्सुकता उन्हें यहां खींच लाई। वहीं, भुसइलवा सोनपुर के सुनील, अजय और राहुल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद वे मौके पर पहुंचे।भगवानपुर निवासी रघु और हफीज ने बताया कि वे सुबह बैराज के पास शौच के लिए आए थे। इसी दौरान उन्हें पानी से बाहर एक विशालकाय सरीसृप दिखाई दिया। शोर मचाने पर वह तुरंत पानी में चला गया। जनकपुर के आफताब, शमद और रोहित ने बताया कि बुधवार और बृहस्पतिवार की शाम भी सरीसृप पानी से बाहर निकला था। इसके बावजूद अब तक न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और न ही सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है।सोमवार तक लगेगा जागरूकता बोर्डचित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खंड के जेई संतोष कुमार ने बताया कि लोगों को सतर्क करने के लिए जागरूकता बोर्ड बनवाया गया है, जिसे सोमवार तक लगा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैराज पर अनधिकृत प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड पहले से लगा हुआ है।सोहेलवा जंगल के तुलसीपुर रेंज वनाधिकारी अमरजीत प्रसाद ने बताया कि यह सरीसृप वर्ग का जीव है और धूप सेंकने के लिए पानी से बाहर निकलना स्वाभाविक है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह मगरमच्छ है या घड़ियाल। दूरबीन से निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैराज के आसपास का दलदली क्षेत्र, जंगल और जलाशय ऐसे जीवों का प्राकृतिक आवास हैं।