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VIDEO: प्रेमिका से विवाद के बाद युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस

किशन चौबे

Updated Wed, 14 Oct 2026 07:18 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 07:18 PM IST







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गड़वार थाना क्षेत्र के अमडरिया गांव में बुधवार सुबह युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार, युवक का एक युवती से प्रेम संबंध था और वह कुछ दिनों से उसके साथ रह रही थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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