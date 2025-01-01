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प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की 10-10 टीमों ने पंजीकरण कराया था। महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में किसान पीजी कॉलेज रतसर, बलिया स्टेडियम, नगपुरा और रसड़ा की टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर रसड़ा और बलिया स्टेडियम की टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में रसड़ा की खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 23-14 से जीत हासिल की। विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। इस दौरान संयोजक सूबेदार अंगद सिंह, जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव पंकज सिंह, पूर्व वायुसेना अधिकारी अरुणेश पाठक और समाजसेवी पिंटू सिंह ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि हरिबल्लभ तिवारी, पारसनाथ यादव और सत्यनारायण सिंह को पुष्पमाला पहनाकर तथा अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। विज्ञापन विज्ञापन

पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सोमवार को खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में अजीत यादव, राजन, मैना यादव, दुर्गेश, राहुल, राजीव पाठक, बृजेश दुबे और सुमित झा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंच संचालन चिंकू सिंह ने किया, जबकि राणा प्रताप ने कमेंट्री की। राजीव पाठक, कुंदन, कीर्ति यादव और जुल्फिकार ने स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाली। प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की 10-10 टीमों ने पंजीकरण कराया था। महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में किसान पीजी कॉलेज रतसर, बलिया स्टेडियम, नगपुरा और रसड़ा की टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर रसड़ा और बलिया स्टेडियम की टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में रसड़ा की खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 23-14 से जीत हासिल की।प्रतियोगिता का शुभारंभ सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। इस दौरान संयोजक सूबेदार अंगद सिंह, जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव पंकज सिंह, पूर्व वायुसेना अधिकारी अरुणेश पाठक और समाजसेवी पिंटू सिंह ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि हरिबल्लभ तिवारी, पारसनाथ यादव और सत्यनारायण सिंह को पुष्पमाला पहनाकर तथा अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया।पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सोमवार को खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में अजीत यादव, राजन, मैना यादव, दुर्गेश, राहुल, राजीव पाठक, बृजेश दुबे और सुमित झा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंच संचालन चिंकू सिंह ने किया, जबकि राणा प्रताप ने कमेंट्री की। राजीव पाठक, कुंदन, कीर्ति यादव और जुल्फिकार ने स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाली।

दुबहर। रामसिंहासन किसान इंटर कॉलेज के खेल मैदान में रविवार को आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी लीग चैंपियनशिप में रसड़ा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। सैनिक कल्याण समिति की ओर से आयोजित और जिला कबड्डी एसोसिएशन के तत्वावधान में हुई प्रतियोगिता के फाइनल में रसड़ा ने बलिया स्टेडियम की टीम को 23-14 अंकों से पराजित किया। रोमांचक मुकाबले में रसड़ा की खिलाड़ियों ने शुरू से ही दमदार खेल दिखाया और नौ अंकों के अंतर से जीत दर्ज की। बलिया स्टेडियम की टीम उपविजेता रही। वहीं, पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सोमवार को खेले जाएंगे।