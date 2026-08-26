{"_id":"6a8eb421d96df494be0774fb","slug":"video-road-washed-away-on-mughalsarai-chahaniya-route-connectivity-to-dozen-villages-near-patpara-severed-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुगलसराय-चहनिया मार्ग पर सड़क बही, पटपरा के पास एक दर्जन गांवों का संपर्क टूटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौली में मुगलसराय-चहनिया मुख्य मार्ग से होकर टड़िया व सहरोई गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की हालत मूसलाधार बारिश के बाद बदतर हो गई है। पटपरा गांव के समीप नाले की पानी निकासी के लिए लगी एकमात्र छोटी पुलिया नाकाफी साबित हुई, जिससे बरसात का पानी ओवरफ्लो होकर पूरी सड़क को बहा ले गया। सड़क कटने से दान का पूरा, सहरोई, टड़िया, सैदपुरा और ककरही कला समेत करीब एक दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय व मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। सड़क ध्वस्त होने से स्कूली बच्चों, मरीजों और दैनिक यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार सुबह आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने मौके पर जुटकर प्रशासन व विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और पीडब्ल्यूडी (PWD) के जेई प्रमोद सिंह को दी तथा स्थायी समाधान की मांग रखी।

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