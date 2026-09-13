बलिया में 100 करोड़ से बदलेगा भृगु मंदिर का स्वरूप, VIDEO

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बलिया में भृगु कॉरिडोर की नींव पड़ने के साथ भृगु मंदिर के कायाकल्प का वर्षों पुराना सपना साकार होने की दिशा में पहला कदम बढ़ा। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराया जाएगा। भूमि पूजन के साथ परियोजना का पहला चरण शुरू हुआ। संत-महात्माओं की मौजूदगी में महाआरती हुई। मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों की आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी।

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