{"_id":"6aa6ae459f4197d9ac0331fd","slug":"video-bhrigu-temple-in-ballia-to-undergo-00-crore-transformation-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बलिया में 100 करोड़ से बदलेगा भृगु मंदिर का स्वरूप, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बलिया में 100 करोड़ से बदलेगा भृगु मंदिर का स्वरूप, VIDEO
बलिया में भृगु कॉरिडोर की नींव पड़ने के साथ भृगु मंदिर के कायाकल्प का वर्षों पुराना सपना साकार होने की दिशा में पहला कदम बढ़ा। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराया जाएगा। भूमि पूजन के साथ परियोजना का पहला चरण शुरू हुआ। संत-महात्माओं की मौजूदगी में महाआरती हुई। मंदिर परिसर में सप्त ऋषियों की आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।