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जनपद स्तरीय कला उत्सव में 12 विधाओं की हुई प्रतियोगिता, बच्चों ने किया उम्दा प्रदर्शन; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 13 Sep 2026 08:11 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 08:11 PM IST







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राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में रविवार जनपद स्तरीय कला उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न विद्यालय के बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। कला उत्सव में शास्त्रीय संगीतगायन, लोकगीत,वादन शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, नाटक,चित्रकला, मूर्ति कला, स्थानीय खेल-खिलौने की कुल 12 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई। ... और पढ़ें

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