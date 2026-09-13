{"_id":"6aa6ae42ec32aa49c10cdd24","slug":"video-gang-that-snatched-mangalsutra-from-woman-in-e-rickshaw-busted-three-arrested-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"ई-रिक्शा में महिला से मंगलसूत्र छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन पकड़े गए; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा सवार महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट, सर्विलांस और चितबड़ागांव पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। इनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, चाकू, बाइक, छीना गया मंगलसूत्र, 320 रुपये और तीन एंड्रायड मोबाइल बरामद हुए हैं।

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