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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Gang that snatched mangalsutra from woman in e-rickshaw busted three arrested

ई-रिक्शा में महिला से मंगलसूत्र छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन पकड़े गए; VIDEO

Sun, 13 Sep 2026 07:38 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:38 PM IST
Gang that snatched mangalsutra from woman in e-rickshaw busted three arrested
चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा सवार महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट, सर्विलांस और चितबड़ागांव पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। इनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, चाकू, बाइक, छीना गया मंगलसूत्र, 320 रुपये और तीन एंड्रायड मोबाइल बरामद हुए हैं।
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