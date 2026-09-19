पत्नी-बेटी की हत्या, पति समेत तीन गिरफ्तार; VIDEO

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रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर परेशान 70 वर्षीय रामचीज गुप्ता ने अपनी पत्नी मान्ती देवी और दृष्टिबाधित बेटी गौरी की हत्या की साजिश रची थी। इसमें गांव के ही चंदन यादव और दिनेश गुप्ता को शामिल किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का दाव और घटना के समय पहने गए खून लगे कपड़े बरामद किए हैं।

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