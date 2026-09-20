Ballia News: 25 हजार के इनामी ने किया सरेंडर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:43 AM IST
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बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के दोथ-सोनाडीह गांव में पूर्व सीआरपीएफ जवान अमरेश बहादुर सिंह की हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी गिरीशचंद्र सिंह ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नवनीत कश्यप के न्यायालय में सरेंडर किया। न्यायालय ने आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। गिरीशचंद्र के आत्मसमर्पण के साथ ही हत्याकांड में नामजद पांचों आरोपियों के न्यायिक अभिरक्षा में पहुंचने की कार्रवाई पूरी हो गई। इससे पहले उसकी पत्नी शीला सिंह, पुत्री खुशी सिंह और पुत्र सूरज सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी।
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अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नवनीत कश्यप के न्यायालय में सरेंडर किया। न्यायालय ने आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। गिरीशचंद्र के आत्मसमर्पण के साथ ही हत्याकांड में नामजद पांचों आरोपियों के न्यायिक अभिरक्षा में पहुंचने की कार्रवाई पूरी हो गई। इससे पहले उसकी पत्नी शीला सिंह, पुत्री खुशी सिंह और पुत्र सूरज सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी।
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