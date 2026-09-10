{"_id":"6aa2be0b8970e2ff1607f8bd","slug":"video-lawyers-upset-over-disarray-in-tehsil-courts-go-on-indefinite-strike-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"तहसील न्यायालयों के अव्यवस्था से नाराज अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बैरिया तहसील के विभिन्न न्यायालयों की कथित अव्यवस्था और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ता बृहस्पतिवार को खुलकर सड़क पर उतर आए। तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायालयों के कामकाज का बहिष्कार करते हुए व्यवस्था में सुधार होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान कर दिया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया और गो बैक के नारे लगाए।

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