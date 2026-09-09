11 दिन से 75 गांवों कटी बिजली: बाढ़ इलाकों में फजीहत, पानी के बीच अंधेरे में 63 हजार आबादी; पेयजल को तरसे लोग

बोले बाढ़ पीड़ित

कई दिनों से घर में पानी भरा है और बिजली भी नहीं है। रात होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बच्चों और बुजुर्गों को पानी के बीच रहना पड़ रहा है। सांप-बिच्छू और जहरीले जीवों का डर बना रहता है। मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, नाते रिश्तेदारों से संपर्क टूट चुका है। - यदुनाथ मिश्र, भुआल छपरा



बाढ़ का पानी घर में घुस गया है, नल डूब चुके हैं। जो पानी मिल रहा है, वह इतना गंदा है कि पीने की हिम्मत नहीं होती। मजबूरी में इसी पानी को छानकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। खाना बनाने और बच्चों को पिलाने तक के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा। बीमारी फैलने का डर अलग सता रहा है। - दिग्विजय मिश्र, पाण्डेयपुर



बाढ़ ने घर ही नहीं हमारी जिंदगी की पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है। शौचालय पानी में डूब गए हैं। महिलाओं और बच्चों को शौच के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। अंधेरे में बाहर जाना और भी खतरनाक है। हमारी परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। - कुलदीप ठाकुर, चक्की नौरंगा



हमारे सामने अपने बच्चों को खिलाने की चिंता है तो दूसरी तरफ पशुओं को बचाने की। खेत और घर के आसपास का पूरा चारा पानी में डूब गया है। भूसा भीग चुका है और हरा चारा बर्बाद हो चुके है। चारा नहीं मिला तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। राहत सामग्री के साथ पशुओं के लिए चारे की भी तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। - मुन्ना यादव, चक्की, उदई छपरा।