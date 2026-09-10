Ballia News: गेटमैन की सतर्कता से टली ट्रेन दुर्घटना, महाप्रबंधक ने किया सम्मानित

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बीते 15 जून की रात करीब 12:55 बजे ड्यूटी के दौरान राजेश यादव ने ट्रेन संख्या 15132 वाराणसी-गोरखपुर एक्सप्रेस में आग लगने की सूचना तत्काल बेल्थरारोड स्टेशन को दी। समय रहते सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की, जिससे ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई जा सकी। राजेश यादव की कर्तव्यनिष्ठा,सूझबूझ और तत्परता की सराहना करते हुए महाप्रबंधक ने उन्हें सम्मानित किया। उनके इस साहसिक कार्य से रेलवे कर्मचारियों के साथ ही क्षेत्रवासियों में भी खुशी है। संवाद

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चौकियामोड़। बेल्थरारोड रेलवे स्टेशन पर तैनात गेटमैन राजेश यादव की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक ने प्रशस्ति पत्र,नगद धनराशि और कार्यकुशलता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।