यूपी: कुत्ते के सब्जी पर लघुशंका करने को लेकर विवाद, पांच लोगों पर प्राथमिकी; महिला को पीटने का आरोप

आरोप है कि इस बात से नाराज होकर राजबिहारी सिंह, उनकी मां, पत्नी और दो बच्चों समेत पांच लोग महिला को घेरकर गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई। महिला के पति और बेटे के खेत से लौटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए।



मीना के पति ने घटना की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने एसीजेएम प्रथम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।



थानाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।