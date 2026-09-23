मुख्यमंत्री के कार्यक्रम ने रोक दी रफ्तार, एनएच-31 पर 20 घंटे तक जाम; VIDEO

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बिहार के बक्सर में वामन द्वादशी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को लेकर बुधवार को बक्सर-भरौली के बीच आवागमन बंद किए जाने से एनएच-31 पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मंगलवार की रात करीब आठ बजे चितबड़ागांव तिराहे पर बैरिकेडिंग से शुरू हुई परेशानी बुधवार की शाम करीब चार बजे तक बनी रही। करीब 20 घंटे तक यातायात बाधित रहने से फेफना से नरहीं और गाजीपुर जिले की सीमा तक वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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