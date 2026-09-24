फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Total hip replacement surgery performed for the first time at the district hospital.

Ballia News: जिला अस्पताल में पहली बार हुआ टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन

Thu, 24 Sep 2026 01:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Total hip replacement surgery performed for the first time at the district hospital.
बलिया। जिला अस्पताल में पहली बार 45 वर्षीय मरीज का टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया।
विज्ञापन

ऑर्थोपेडिक विभाग के डॉ. करण सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने बसंतपुर निवासी संजय कश्यप का ऑपरेशन किया। एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी डॉ. उज्ज्वल प्रकाश ने संभाली। करीब दो घंटे चले ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति सामान्य है और उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।
डॉ. करण सिंह चौहान ने बताया कि मरीज के कूल्हे के ऊपर की हड्डी में पुराना फ्रैक्चर था। समय पर उपचार नहीं होने से जोड़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित हो गया था। इससे दर्द, जकड़न और चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। ओपीडी में जांच के बाद ऑपरेशन की सलाह दी गई। कई स्थानों पर उपचार का प्रयास करने के बाद मरीज का जिला अस्पताल में ऑपरेशन किया गया।
विज्ञापन

समाजसेवी रजनीश सिंह ने कहा कि गंभीर कूल्हे के रोगों के उपचार के लिए मरीजों को मऊ, वाराणसी या लखनऊ जाना पड़ता था। जिला अस्पताल में ऐसी सर्जरी शुरू होने से मरीजों को सुविधा मिलेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed