फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Action will be taken against the negligent employee and police personnel.

Ballia News: लापरवाह कर्मचारी और पुलिसकर्मी के खिलाफ होगी कार्रवाई

Thu, 24 Sep 2026 01:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Action will be taken against the negligent employee and police personnel.
बलिया। चाइल्ड हेल्पलाइन केंद्र से लापता हुई मूक-बधिर किशोरी पुतुल कुमारी को तीसरे दिन चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने वाराणसी रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया।
विज्ञापन

बलिया की टीम बृहस्पतिवार को उसे लेकर पहुंचेगी। वहीं, किशोरी की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। लापरवाह कर्मचारी और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। किशोरी के लापता होने के मामले में जनवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेता परमेश्वर महतो ने किशोरी की बरामदगी तक अनिश्चितकालीन धरना देने का एलान किया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन


बिहार के वैशाली जिले के रामदासपुर निवासी पुतुल के पिता के अनुसार 16 वर्षीय बेटी 18 सितंबर को घर से लापता हुई थी। स्थानीय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 20 सितंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से पता चला कि किशोरी बलिया के सुरेमनपुर क्षेत्र में मिली और बैरिया पुलिस ने उसे चाइल्ड हेल्पलाइन केंद्र पहुंचाया था। पिता के अनुसार वह 20 सितंबर की शाम केंद्र पहुंचे तो कर्मचारियों ने बताया कि किशोरी उसी दिन सुबह करीब 11 बजे शौचालय की खिड़की से निकल गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर पर सदर कोतवाली में सुपरवाइजर शिल्पा और महिला कांस्टेबल रीमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो किशोरी रेलवे स्टेशन की ओर जाती दिखाई दी। आगे की फुटेज के आधार पर वाराणसी जीआरपी ने उसे बरामद कर चाइल्ड हेल्पलाइन वाराणसी टीम के सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed