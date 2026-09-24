Ballia News: डीएलएड परीक्षा के तीसरे दिन 129 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

विज्ञापन





शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज, नगवां में कुल 72 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यहां प्रथम पाली में 23, द्वितीय में 23 और तृतीय पाली में 26 परीक्षार्थी गैरहाजिर थे। प्रधानाचार्य रवि राय ने यह जानकारी दी। राम सिंहासन किसान इंटर कॉलेज, दुबहर में कुल 57 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। इस केंद्र पर तीनों पालियों में 19-19 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रधानाचार्य दयाशंकर मिश्र ने यह सूचना दी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने पुलिस बल के साथ लगातार निरीक्षण किया। संवाद

विज्ञापन

दुबहर। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तीसरे दिन की परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों पर कुल 129 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। परीक्षा का आयोजन तीन पालियों में किया गया था।