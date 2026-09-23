आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी बंद रहा विकासखंड कार्यालय, VIDEO

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बेरुआरबारी विकासखंड कार्यालय पर एडीओ पंचायत उमेश कुमार सिंह के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सुबह नौ बजे से अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय बंद कर धरने पर बैठे रहे। दूसरे दिन जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भी धरने में पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया।

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