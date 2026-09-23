तीसरे दिन वाराणसी स्टेशन पर मिली मूक-बधिर किशोरी, VIDEO

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चाइल्ड हेल्पलाइन केंद्र से लापता हुई मूक-बधिर किशोरी पुतुल कुमारी को तीसरे दिन चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने वाराणसी रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। बलिया की टीम बृहस्पतिवार को उसे लेकर पहुंचेगी। वहीं, किशोरी की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। लापरवाह कर्मचारी और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। किशोरी के लापता होने के मामले में जनवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेता परमेश्वर महतो ने किशोरी की बरामदगी तक अनिश्चितकालीन धरना देने का एलान किया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा।

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