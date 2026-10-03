मंडलीय विद्यालयी कबड्डी में आजमगढ़ बना ओवरऑल चैंपियन, VIDEO

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70वीं मंडलीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता में आजमगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में बालिका वर्ग में मऊ और बालक वर्ग में आजमगढ़ का दबदबा रहा। वहीं अंडर-14 बालक वर्ग में मेजबान बलिया के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया।

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