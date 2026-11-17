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मामला सादोपुर गांव की तारा देवी यादव (37) का है। वह दिवंगत रामआशीष यादव की पत्नी हैं। वर्तमान में अपने मायके महेन्दुआ गांव में रह रही हैं। तारा देवी ने न्यायालय सिविल जज (जूडिशियल) एफटीसी तृतीय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मड़ई की जमीन हड़पने के लिए उनके ससुर भरत यादव और देवर अनीश व मनीष ने उनके पति की हत्या की थी। इस मामले में उभांव थाने में प्राथमिकी दर्ज है।पीड़िता का आरोप है कि पति की हत्या के बाद आरोपी उनकी भी हत्या की फिराक में हैं। इसी डर से वह मायके में रहने लगीं। आरोप है कि 23 अगस्त 2026 की रात करीब दो बजे भरत यादव की साजिश पर उनकी भाभी ललिता यादव, दुर्गेश, विनोद यादव, रोहित यादव और विजयशंकर यादव समेत अन्य लोग दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। इसके बाद उन्हें चारपाई समेत उठाकर पास के धान के खेत में ले गए, जहां मारपीट की गई।तारा देवी के मुताबिक, शोर सुनकर उनके भाई संजय यादव, सुरेंद्र यादव और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों के घेरने पर उनकी जान बच सकी। आरोपियों ने उनके गले से चांदी की सिकड़ी और कान से झुमका भी खींच लिया। जाते समय धमकी दी कि पुलिस के पास गईं तो रास्ते में ही हत्या कर दी जाएगी।पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के दिन ही नगरा थाने में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताकर लौटा दिया। इसके बाद 11 सितंबर 2026 को रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में भरत यादव, अनीश यादव, मनीष यादव, ललिता यादव, दुर्गेश, विनोद यादव, रोहित यादव और विजयशंकर यादव शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।